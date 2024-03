Amazon-Bote lässt die Muskeln spielen: Video sorgt für Millionen Lacher

Der Kurier wurde mit einer Türkamera gefilmt. Zum Glück, denn kurz nachdem er auf die Veranda gestiegen war, wurde es lustig. © Screenshot/TikTok/whisperfillies

TikTokerin Erin Noyes hatte für ihr kleines Kunst-Unternehmen ein paar Utensilien bestellt und wartete auf "ihren" Amazon-Mann. Der kam auch, dann wurde es lustig.

Noyes filmte mit ihrer Türkamera, was sich zwischen ihr und dem Boten abspielte. Als der Mann auf die Veranda sprang, teilte ihm die Selbstständige mit, dass er gefilmt werde. Den Lieferanten störte das aber nicht. "Hi, das ist mir im Moment egal, denn ich bin Amazon", rief er Noyes selbstbewusst entgegen.

Warum auch immer - wahrscheinlich aus Liebe zu seinem Arbeitgeber oder aus Abneigung zur Liefer-Konkurrenz - spannte der Mann noch zusätzlich seinen Bizeps an, ließ die Muskeln spielen und sagte "FedEx [ein US-amerikanisches Kurierunternehmen, Anm. d. Red.] sieht nicht so aus, FedEx ist nicht so gebaut" in die Kamera.

Nachdem er die Pakete vor der Tür abgelegt hatte, ging der Bote zu seinem Transporter zurück und düste davon.