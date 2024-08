Aquarium verliert Wasser, dann vergiftet Vater versehentlich seine Familie

England - Ein Vater von vier Kindern entdeckte ein Leck in seinem Aquarium. Das sollte tragische Folgen haben.

Auf Anraten eines Experten hatte Mike dann die freiliegenden Korallen zurückgeschnitten. Dies sollte das Austrocknen verhindern, erzählte er gegenüber The Sun .

Mike Nguyen (42) wollte eigentlich nur Korallen in seinem 500-Liter-Aquarium zurückschneiden, damit sie nicht austrocknen. Dass er damit seine Familie in Lebensgefahr bringen würde, hätte er nicht gedacht.

Daraufhin rief Mike einen Arzt und die Familie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nahegelegene Häuser wurden ebenfalls evakuiert.

Die Zoanthid-Koralle wird häufig für Aquarien empfohlen, da sie leicht zu pflegen ist. Das hohe Gesundheitsrisiko wird dabei vergessen. © 123rf/vojce

Das Gift Palytoxin zählt mit zu den giftigsten organischen Substanzen. Es wird von einigen Tieren wie der Weichkoralle aus Plankton extrahiert und eingesetzt, um sich vor Fressfeinden zu schützen.

Besonders Besitzer von Aquarien sollten vorsichtig bei der Anschaffung von Korallen sein und auf Sicherheitsvorkehrungen achten. So sollten die Korallen immer unter Wasser sein und nicht mit Haut oder Augen in Kontakt kommen. Unter anderem das Gouvernment of South Australia informiert über den korrekten und sicheren Umgang mit den Korallen.

Folgen einer Vergiftung können Fieber, Husten, Ausschlag, Krämpfe, Schwindel und vieles mehr sein. Es gibt auch Fälle von Nieren-Versagen, Koma und Tod durch Herzversagen.