Drogen-Schmuggler rufen aus kuriosem Grund selbst die Polizei!

Sie saßen in dem Container fest und bekamen keine Luft mehr, wie die niederländische Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren hätten den Container von innen nicht mehr öffnen können. Der Polizei gelang es nach eigenen Angaben mithilfe der Feuerwehr, die Männer zu befreien. Sie wurden festgenommen.

Rotterdam ist einer der größten Einfuhrhäfen von Kokain in Europa. Die Drogen werden in Südamerika in den Containern zwischen normaler Ladung versteckt. Drogenbanden heuern oft junge Männer an, die die Pakete in Rotterdam aus den Containern holen.

Allein in diesem Jahr hat die Polizei den Angaben zufolge mehr als 100 mutmaßliche Drogen-Abholer festgenommen.