Auto droht Knöllchen: Spontane Idee von Mann bekommt 97 Millionen Klicks

New York City (USA) - Dieser spontane Einfall ist der absolute Mega-Hit auf TikTok! Am 8. Mai erspähte Jay Hami (27) aus Brooklyn zufällig, dass ein Mercedes in seiner Straße gerade ein Knöllchen erhalten sollte. Spontan schmiss er seine Kamera an und filmte, wie er zum Ordnungshüter lief, um ihn auszutricksen.