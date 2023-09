Autofahrer ohne Kennzeichen unterwegs, der Grund macht sprachlos

Zielona Góra (Polen) - Bereits am vergangenen Donnerstag schnappte die Polizei in Zielona Góra (deutsch: Grünberg), Woiwodschaft Lebus in Polen, im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Autofahrer, weil sein vorderes Nummernschild nicht dort am Wagen angebracht war, wo es normalerweise hingehört.