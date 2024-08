Autsch! Männer gefährden Weichteile bei kuriosem Pfosten-Rennen

Das Pfosten-Rennen: So soll es aussehen, doch nur die wenigsten kommen wirklich vorn an. © Stadtrat Sagunto

Jedes Jahr Mitte August versammeln sich in dem Mittelmeerstädtchen in der Provinz Valencia Tausende Menschen, um an den "Cucañas Marítimas" teilzunehmen. Das absolute Highlight des Festivals ist das Pfosten-Rennen, an dem Jahr für Jahr zahlreiche Wagemutige teilnehmen.

Ziel der kuriosen Challenge? Die kleine Flagge am Ende des 7-Meter-Masten erreichen, ohne vorher ins Wasser zu fallen. Doch das ist leichter gesagt, als getan. Denn: Der senkrecht über das Meer ragende Holzpfosten ist gründlich mit Fett bestrichen - und dementsprechend glitschig!

Schon beim Anblick des eingefetteten Baumstammes wird klar: Hier gehts nicht nur um Geschick, sondern auch um eine ordentliche Portion Humor - und starke Weichteile!

Während die einen wild drauflosrennen, probieren es die anderen lieber mit vorsichtigem Schlittern. Doch meist endet der Spaß schneller als gedacht - mit einem ungewollten Spagat auf dem harten Holz und einem anschließenden Bauchklatscher.

Videos der urkomischen Tradition zeigen, wie das Publikum vom Hafenrand jeden Versuch lautstark bejubelt.