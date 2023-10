Mädchen "beschenkt" Schwester mit "Horror-Clown" - Reaktion des Babys ist einmalig

Granby (Connecticut/USA) - Die kleine Lily möchte ihrem Schwesterchen Violet so gerne etwas schenken und hat sich ausgerechnet einen grünen Horror-Clown ausgesucht. Die Reaktion des Kleinkindes ist einfach nur goldig.

Später schläft der Säugling mit ihrem neuen Spielzeug ganz friedlich in ihrem Bettchen ein. Keine Frage: Dieses Baby bringt so leicht nichts aus der Fassung.

Wieder zu Hause wird die Gruselpuppe sofort ausgepackt und ins Wohnzimmer gebracht, wo Violet und Lily auf dem Teppich sitzen. Mama trägt den Horror-Clown rein, Violets Augen fangen an zu strahlen. Sofort streckt das kleine Mädchen, das noch nicht richtig sitzen kann, ihre Arme nach der Puppe aus und drückt sie ganz fest an sich. Liebe auf den ersten Blick, könnte man meinen.

Weil Lily gerne Halloween und Grusel mag, wollte das kleine Mädchen ihrer Baby-Schwester Violet etwas Unheimliches schenken. "Können wir das bitte für Baby Violet mitnehmen?", fragt Lily ihre Mama bei einem Einkaufsbummel ganz lieb und zeigt die verstörende Puppe, die sie in den Händen trägt. "Natürlich", sagt ihre Mutter.

Dieses Baby kann so leicht nichts erschrecken.

Violet, Lily und der Horrorclown: Ein Herz und eine Seele. © Montage: TikTok/ brittikitty

Violet kommt wohl ganz nach ihrer großen Schwester.

Gegenüber "Newsweek" erzählt Brittany, die Mutter der beiden Mädchen, was es mit der Gruselpuppe auf sich hat. "Lily war schon immer besessen von allem, was gruselig ist, von allem, was mit Halloween zu tun hat. Sie ist sogar für ihre Liebe zu Pennywise, dem Clown, bekannt", sagt die TikTokerin.

"Als wir die gruseligen Babypuppen sahen, wusste ich, dass Lily sie lieben würde! Sie dachte sofort an ihre Schwester und wollte sie ihr schenken", berichtet Brittany.

Obwohl Lily bei Halloween "voll dabei ist", gibt Brittany zu, dass sich nicht sicher war, ob "Violet die Puppe auch so toll finden würde". Es war ein Experiment gewesen, hätte sich die kleine gefürchtet, hätte Brittany das Video sicherlich nicht bei TikTok eingestellt. Doch Baby Violet war sofort hin und weg.

Dass das Video von so vielen geteilt und aufgerufen wurde, hat auch Brittany sehr überrascht. Ihre Erklärung: "Ich glaube, das Video ging viral, weil es lustig ist, wie etwas so 'Gruseliges' von einem Baby als spaßig und unschuldig wahrgenommen wird."

Bei Brittany zu Hause ist das Spielzeug jedenfalls der Renner: "Violet und Lily spielen fast jeden Tag mit der Puppe", sagt die junge Mutter schmunzelnd und fügt an: "Lily kommt häufig vorbei und bringt sie zu Violet, während Violet sich einfach nur freut."