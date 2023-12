Bahndurchsage an üppige Blondine in U-Bahnstation ist so dreist, dass Millionen darüber lachen

London (England) - Was für ein dreister Streich! Skye Taylor (48) stand vergangenen Monat am U-Bahngleis in London, als folgende Durchsage kam: Die Person mit den "saftigen Melonen" solle aus Sicherheitsgründen ein Stück von der gelben Linie zurücktreten. Taylor, die eine üppige Oberweite vorweisen kann, fühlte sich direkt angesprochen, legte peinlich berührt den Rückwärtsgang ein. Doch nichts war, wie es schien.