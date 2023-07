Bei Haus-Besichtigung: Bude total verdreckt, Mann döst auf Sofa

Newcastle (England) - Überall verstreut leere Flaschen und Dosen mit Bier, Wodka oder Energy-Drinks, dazwischen jede Menge Müll, Zigarettenschachteln und Lebensmittelverpackungen auf dem Boden. Und mittendrin: ein betrunkener Mann, der auf dem Sofa döst. So präsentierte eine Immobilienmaklerin einer Kundin ein Haus.

Von ihrem skurrilen Besuch in der Unterkunft machte sie eine Aufzeichnung und teilte diese in den sozialen Medien.

Was die junge Frau präsentiert bekam, machte sie fassungslos! Denn das Haus war verdreckt, zugemüllt und dann fand sie auch noch den aktuellen Mieter schlafend auf der Couch. Der Mann trug nicht viel mehr als ein grünes T-Shirt und eine schwarze Hose und war nur zur Hälfte mit einer Bettdecke verhüllt. Der Betrachterin reckte sich der Po des Schlafenden entgegen.

Laut einem Bericht der Daily Mail war Katie Elliott auf der Suche nach einer neuen Bleibe für sich und zwei Freunde und sah sich deshalb in der englischen Stadt Newcastle ein Haus mit drei Schlafzimmern an. Doch schon beim Betreten des Hauses bemerkte die 24-Jährige bald, dass etwas nicht stimmte.

Die junge Frau stellte ein Video von dem schmutzigen Zuhause online. © Screenshot TikTok/_katieelliottx

Obwohl sie der Zustand des Hauses schockiert habe, war sie trotzdem auch belustigt von der Szene. "Der Makler warnte mich, bevor wir hineingingen, dass es extrem schmutzig sei, und sagte, dass sie wirklich Probleme damit hätten", sagte Elliott. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schlimm wird."

Sie habe gemerkt, dass es auch der Maklerin sichtlich peinlich war, das Haus in solch einem Zustand zu zeigen. Diese habe ihre Kundin immer wieder gebeten, "über das Durcheinander hinwegzusehen".

"Der Typ auf dem Sofa hat uns nicht einmal bemerkt, ich glaube, um ehrlich zu sein, er hat nur tief und fest geschlafen. Allerdings war es 12 Uhr, also noch nicht einmal so früh am Tag", scherzte Elliott, die das Ganze doch recht gelassen nahm, obwohl auch der Rest des Hauses "genauso schlimm" aussah.

So hätten in einem der Schlafzimmer ein anderer Mann und eine Frau darüber gestritten, dass "die Sauerei nicht von ihm stammte", da er auch nicht so oft dort war.

Sie fügte hinzu, dass sie sich nicht sicher sei, ob es eine Studentenbude war, weil sich das Haus in der Nähe von zwei Universitäten befindet.