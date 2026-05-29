Betrunkener klaut Gabelstapler und brettert durch Naturschutzgebiet - Passanten greifen ein

Dachsbach - Ein Betrunkener hat einen Gabelstapler aus einer mittelfränkischen Firma gestohlen und ist damit auf seiner Flucht unter anderem durch ein Naturschutzgebiet gefahren.

Seine gut einen Kilometer lange Flucht führte den Gabelstapler-Dieb durch Wiesen und Auen - bis Passanten ihn stoppten. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Die Fahrt des 35-Jährigen sei nach dem Diebstahl in Dachsbach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) am Donnerstagabend wohl etwa einen Kilometer lang gewesen, sagte ein Polizeisprecher: "Das ging durch Wiesen und Auen und dabei eben auch durch ein Naturschutzgebiet."

Gestoppt wurde der Gabelstapler-Dieb auf seiner mutmaßlich nicht allzu rasanten Flucht laut Polizei von Passanten im benachbarten Uehlfelder Gemeindeteil Demantsfürth.

"Die sind hingegangen, haben ihn angesprochen und angehalten", sagte der Polizeisprecher.

Als die Beamten den Mann durchsuchten, fanden sie auch noch zwei mutmaßlich aus einer U-Bahn gestohlene Nothammer.

Die Polizei stellte deutlichen Alkoholgeruch bei dem 35-Jährigen fest. "Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht", hieß es.