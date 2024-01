Bewohner haben Angst vor Fremdem, der Fotos vor ihrem Haus macht: Dann wird die Wahrheit enthüllt

Mexico City (Mexiko) - Minutenlang stand er da, schoss Fotos, ging immer näher auf ihr Haus zu. Eine Familie aus Mexiko City wurde an Neujahr immer nervöser, als sie das Treiben des Fremden über ihre Überwachungskamera beobachtete. Nachdem er endlich gegangen war, setzten sie sofort eine Warnung an ihre Nachbarn in einer Chatgruppe ab. Die Hausbewohner waren sich nämlich sicher, dass der Fremde sie ausspioniert hatte, um zu einem späteren Zeitpunkt bei ihnen einzubrechen. Doch die Wahrheit, die bald ans Licht kommen sollte, sah ganz anders aus.