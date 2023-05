Blondine findet in Straßenbahn keinen freien Platz und setzt sich auf eine fremde Frau

Belgrad (Serbien) - In einer Straßenbahn der serbischen Hauptstadt Belgrad kam es in dieser Woche zu einem kuriosen Vorfall , von dem ein erstaunliches Video derzeit viral geht.

Weil einer Blondine mit High Heels die Beine weh taten und es keine freien Plätze in der Straßenbahn gab, setzte sie sich auf eine fremde Frau. © Screenshot Instagram/moj_beo_grad_

Geteilt wurde der Clip am Mittwoch auf der Instagram-Seite von moj_beo_grad_. "Linie 13 heute in Novi Belgrad gegen 16.47 Uhr", hieß es in der Beschreibung, der zufolge sich eine junge Frau auf den Schoß einer ihr fremden Passagierin setzte, weil ihre Beine schmerzten.

Zu der Zeit seien alle Plätze in dem öffentlichen Verkehrsmittel besetzt gewesen, berichtet das serbische Nachrichtenportal Novosti. So kam es zu der unangenehmen Situation zwischen den beiden Frauen, die schließlich im Streit endete.

Denn die hemmungslose Blondine stand nicht wieder auf und wurde sogar noch ausfällig: "Lass mich in Ruhe, ich fass dich nicht an, fass du mich nicht an. Ich habe nicht die Kraft zu stehen und fühle mich nicht gut, also lass mich in Ruhe und mach keine Szene", hörte man sie zur Frau im fliederfarbenen Hoodie sagen - und blieb frech weiter auf ihr sitzen.

Die betroffene Frau forderte die Blondine als Nächstes auf, aufzustehen, weil sie von ihr getreten wurde - und damit sie ihren Platz freigeben könne. Doch die blieb pampig und begann sogar, zu fluchen: "Ich habe nicht die Kraft aufzustehen, mir geht es nicht gut".

Grund für ihr Unwohlsein und die schmerzenden Beine waren wohl die High Heels an den Füßen der Blondine.