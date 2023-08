Café bietet Espresso für 70 Cent an - unter einer Bedingung!

Millesimo (Italien) - Wie lockt man Kaffeetrinker am besten ins eigene Café? Klar: mit einem hervorragenden Produkt. Die Besitzer eines Bistros in Italien hatten obendrauf aber auch noch eine kuriose Idee.

Statt die Kosten für einen Espresso zu erhöhen, ließen sich Café-Besitzer in Italien etwas einfallen, um die Kosten für den Kunden zu senken. (Symbolbild) © 123rf.com/vadimjoker

Um die Kosten für einen Espresso zu senken und die Gäste dazu zu bringen, im Sommer mehr von dem schwarzen Heißgetränk zu konsumieren, ließen sich die Besitzer des "Bottega del caffè" in Millesimo in der Provinz Savona in Ligurien etwas einfallen.

Anstatt 1,20 Euro für eine Tasse Espresso zu verlangen, sinken die Kosten für die Kunden auf 70 Cent. Allerdings nur unter einer Bedingung!

Und diese lautet: Er muss seine eigene Tasse, einen Löffel und Zucker mitbringen, berichtet die italienischen Tageszeitung La Stampa.

Der Vorschlag löste bei den Besuchern eine Welle der Sympathie aus, denn auch Italien ist seit Monaten von Preiserhöhungen geprägt.