Crêpe-Maschine bis Katzenklo: Was Leute bei Chauffeur-Service alles vergessen

Berlin - Ein Skelett-Arm aus Plastik, eine Lederhalterung für einen Degen sowie ein Tamagotchi: Das seien alles Dinge, die Fahrgäste in Autos des Fahrtenvermittlers Uber vergessen hätten. Das Unternehmen veröffentlichte am gestrigen Mittwoch einen "Lost & Found Index 2024" mit so einigen Skurrilitäten ...