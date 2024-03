Das soll erlaubt sein? Polizei bastelt Ganoven Lego auf den Kopf

Weil die US-Polizei aber gerne vermeldet, wen sie da so alles dingfest gemacht hat, musste sie kreativ werden. Der Behörde in Murrieta ist das gelungen.

Seit dem 1. Januar dieses Jahres dürfen in Kalifornien keine Fotos von Kleinganoven mehr veröffentlicht werden. Laut New York Post fallen alle "gewaltfreien Straftaten" in diese Kategorie.

Ob sich der Polizist seine beiden Gefangenen mit Legokopf vorstellt? © Screenshot/Instagram/murrietapd

"Das Murrieta Police Department ist stolz auf seine Transparenz gegenüber der Gemeinschaft, respektiert aber auch die Rechte und den Schutz, den das Gesetz jedem gewährt, selbst Verdächtigen", schrieb die Behörde bei Instagram.

Allerdings ist die Art und Weise, wie mit den Fahndungs- und Festnahme-Fotos umgegangen wird, nicht ganz neu für die Beamten. Das Murrieta PD verschleiert die Gesichter von Verdächtigen bereits seit einigen Jahren mit komischen Emojis oder Bildern von Comic-Figuren.

"Unser Ziel ist es, unsere Bürger darüber zu informieren, was in der Stadt, in der wir alle leben, vor sich geht und welche Arbeit die Polizei im Namen der Bürger leistet", so die Beamten.

Das Verwenden von Photoshop scheint ein zeitaufwendiger Teil der täglichen Arbeit zu sein. Um Gesetze zu umgehen, werden eben nicht nur Kriminelle kreativ.