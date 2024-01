Deutscher stellt Weltrekord mit Mega-Puzzle auf!

Er darf sich freuen: Hans-Josef Schaadt (62) hat mit seinem Mega-Puzzle den Weltrekord geknackt. © Laszlo Pinter/dpa

Dazu musste der einstige Bergmann 54.000 Teile in 136 Tagen zusammenfügen. Der bisherige Rekord lag bei 137 Tagen.

Schaadt baute seit dem 1. Oktober 2023 an dem Mega-Bild und vollendete es am Sonntag in 99 Tagen unter großem Jubel der Besucher in der Festhalle seines Wohnortes.

Das RID hatte im Vorfeld mitgeteilt: "Am Sonntag ist Tag 99, wenn er da die Fertigstellung schafft und wir nach Prüfung der Unterlagen diese Leistung bestätigen, ist der Weltrekordversuch erfolgreich."

Der Rekord hat laut RID den Titel: "Schnellstes Zusammensetzen eines 54.000-Teile-Puzzles (Einzelperson)".