Ist sie Deutschlands jüngste Abiturientin? Elfjährige will jetzt an die Uni

Bonn - Sie ist noch lange nicht volljährig, hat aber schon jetzt das Abi in der Tasche: Die gerade einmal elf Jahre alte Bonnerin Lina Heider hat am Donnerstag ihr Abschlusszeugnis bekommen.

Bücher sind die große Leidenschaft der elfjährigen Lina Heider aus Bonn. © Benjamin Westhoff/dpa

Strahlend nahm sie das Dokument in Bonn in Empfang. Es ist der vorläufige Höhepunkt eines nicht alltäglichen Wegs durch das deutsche Bildungssystem.

Die Elfjährige gilt als höchstbegabt - sie hat also einen sehr hohen IQ. Ihre Schulzeit dauerte nur sechs Jahre. Zunächst sprang sie von der ersten in die fünfte Klasse, von dort in die achte, zehnte, elfte und schließlich zwölfte.

Der Wissensdurst der Neu-Abiturientin gilt als äußerst ausgeprägt. Nach Angaben der Familie wollte sie schon im Alter von einem Jahr gern Bücher mit viel Text vorgelesen bekommen.

Mit zwei Jahren habe sie schon bis zehn rechnen können. Mit elf Jahren hat sie den Angaben zufolge unter anderem schon "Faust I" und "Faust II" gelesen.