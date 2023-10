"Dick und Doof" bei der Arbeit: Kamera filmt Einbrecher im Blaumann

Das Duo schlich zuerst über die Terrasse und hebelte vergeblich an der Tür. "Man beachte die fetten Ärsche ..." kommentierte der Hausbesitzer das Videomaterial. Danach ging es weiter zu einem Kellerfenster ("Ja, das ist ein Kellerschacht. Da seid ihr aber leider zu fett.") und zu einem Fenster an der Seite des Hauses.

Beim Blick auf das Überwachungsvideo sah der Österreicher auch warum. Zwei Einbrecher hatten sich am Haus zu schaffen gemacht und versuchten, in das Gebäude zu gelangen. Dabei ging einiges schief.

So richtig sattelfest in Sachen Einbruch waren die beiden "Blaumänner" nicht. © Screenshot/Youtube/Gerhard N

Noch lustiger wurde als, als einer der beiden Blaumänner auf den Hintern fiel, als er mit einem Brecheisen das Fenster aufstemmen wollten.

Mit viel Geduld und Spucke schafften es "Dick und Doof" allerdings doch noch ins Haus. Laut Besitzer begaben sich die Täter sofort auf den Spitzboden, rissen die Dämmung herunter und durchwühlten die Dämmwolle. Als sie nichts fanden, verließen sie das Gebäude wieder, ohne etwas zu klauen.

"Was glaubt ihr, findet ihr im Haus? Hat schon alles der Finanzminister ...", so der süffisante Kommentar im Video. Weil die Einbrecher zielgerichtet den Dachboden ansteuerten, liegt nun die Vermutung nahe, dass sie sich im Haus geirrt hatten.

Ihr Brecheisen ließen sie am Tatort zurück. Zudem soll DNA-Material am Haus gesichert worden sein. In dem kleinen Ort habe es laut Hausbesitzer zuletzt mehrere Einbrüche gegeben.