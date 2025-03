Drogen-Päckchen im Klassenzimmer: Vierjährige verteilt Koks an Mitschüler

Bei einer Durchsuchung des Klassenraumes konnten 16 Päckchen gefunden werden, welche das Mädchen an seine Klassenkameraden verteilt hatte. Außerdem fand die Polizei sechs weitere Tütchen in ihrem Schulrucksack und neun unter dem Stuhl, auf dem sie saß.

Laut einem Bericht der britischen Zeitung Mirror hat eine Vierjährige, ohne dass sie davon wusste, ihren Mitschülern Kokain zum Kosten gegeben. Sie dachte, dass sie lediglich Sorbet in kleinen Tüten dabeihatte, und wollte einfach nur nett zu ihren Freunden in der Klasse sein.

Dieser wurde jedoch noch an Ort und Stelle von der Polizei verhaftet. Alle Kinder wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht und untersucht. Zwei Drogentests zeigten ein nicht eindeutiges Ergebnis, die anderen schlugen allesamt nicht auf die Droge an. In der darauffolgenden Nacht führten die Polizei und das Militär eine Razzia in einem Wohnhaus durch, bei der die Beamten weitere 300 der Kokstüten finden konnten.

Gleichzeitig wurde ein 21-Jähriger am Tatort festgenommen. Er gestand, die Drogen verkauft zu haben. Der Vater des Mädchens konnte noch nicht ausfindig gemacht werden.