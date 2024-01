Ein Detail auf diesem Strand-Foto verblüfft das ganze Internet

Diese Situation kennt eigentlich jeder von uns: Man ist am Strand und will sich im kühlen Nass erfrischen gehen. Doch bevor es ins Meer geht, kommt immer wieder die unangenehme Frage auf - können wir unsere Wertsachen unbeaufsichtigt am Strand zurücklassen?

Für Diebe ist es ein Leichtes, Strandbesuche zu beklauen. © 123rf/andreypopov

Zunächst sieht das Foto wie der ganz normale Schnappschuss eines traumhaften, australischen Strandes aus - wären da nicht die vielen Schuhe, die auf dem hölzernen Strandsteg stehen.

Denn auch in Australien will keiner mit seinen Latschen durch den Sand stiefeln. Doch, während man hierzulande die Schuhe nach dem Ausziehen in der Hand zum Platz in der Sonne trägt oder sie in der Badetasche landen, lassen die Australier ihre Fußbekleidung ganz einfach am Strandeingang stehen. "Wir sind wirklich ein vertrauensvoller Haufen hier in Australien", schreibt der Autor des Reddit-Beitrages.

Und viele Hunderte Anwohner von Down-Under stimmen ihm zu. "Eine der ungeschriebenen Regeln des Strandes", meint ein anderer.

Anscheinend lassen die Einheimischen nicht nur ihre Flip-Flops und Sandalen völlig selbstverständlich zurück: "Ich lasse meine Schlüssel und mein Telefon am Strand liegen, während ich schwimmen gehe", schreibt jemand im Kommentarbereich. "Es wurde noch nie etwas gestohlen."

Andere User machen sich allerdings auch ein wenig über das "Schuhe-Wunder" am australischen Strand lustig und erklären, dass jene Menschen sich ja nur nicht den Fuß-Pilz der anderen zulegen wollen und die Schuhe deshalb nicht geklaut werden.

Trotzdem ist es wirklich eine schöne Vorstellung, einen Tag am Strand, ohne Sorgen um seine Wertsachen, verbringen zu können ...