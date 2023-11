Ein Eiskaffee erhitzt die Gemüter: Mann rastet bei McDonald's aus

Pennsylvania (USA) - Kaffee ist für einige Menschen eine Art Religion. Die Ansicht muss wohl auch ein Mann in den USA vertreten haben. Anders ist seine Reaktion auf einen falsch servierten Eiskaffee nicht zu erklären.

Ein Eiskaffee war der Grund für Tumult in einer McDonald's-Filiale. (Symbolbild) © 123RF/rogerutting

Ein 33-Jähriger aus Pennsylvania wurde verhaftet, weil er angeblich einen McDonald's-Mitarbeiter angegriffen hatte.

Was war passiert? Wie FOX Business berichtete, bestellte der Mann am Drive-in-Schalter einen Eiskaffee. Damit sei er allerdings alles andere als zufrieden gewesen und habe sich erneut auf den Weg in das Fast-Food-Restaurant gemacht.

Doch anstatt die vermeintliche Lappalie ruhig zu klären, soll der 33-Jährige angefangen haben, wie wild herumzuschreien und Personal sowie Kunden, darunter auch Kinder, zu beleidigen.

Als ein Mitarbeiter die Situation beruhigen wollte und anbot, den Eiskaffee zu erstatten, eskalierte es.

Der außer Rand und Band geratene Kunde soll den Angestellten zu Boden geworfen und ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer habe dabei Kratzer an den Händen und ein blaues Auge davongetragen.