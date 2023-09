Einbrecher isst, badet und wäscht Wäsche, dann macht er einen Fehler

Śmigiel (Polen) - Der Eigentümer eines Hauses in Polen vermutete schon länger, dass sich während der Abwesenheit der Familie jemand auf seinem Grundstück aufhielt. Wie sich herausstellte, hatte sich ein Einbrecher mehrmals im Haus aufgehalten, bei seinen Besuchen auch gebadet und seine Wäsche gewaschen.

In Polen wurde ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt, als er seine frisch gewaschene Kleidung abholen wollte. (Symbolbild) © 123rf.com/dziurek

Wie die Polizei in Kościan mitteilte, wurde der Eindringling bereits am vergangenen Donnerstag auf frischer Tat ertappt. Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete gegen 9.50 Uhr, wie sich ein junger Mann durch ein Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus in der Gemeinde Śmigiel, Woiwodschaft Großpolen, verschaffte und rief die Polizei.

In der Zwischenzeit traf auch der Hausbesitzer ein. Zusammen mit den Polizisten ging er ins Gebäude. Dort erwischten sie den Einbrecher im Heizungsraum, wo er sich verstecken wollte.

Wie sich herausstellte handelte es sich um einen 20-Jährigen, der seit Längerem ausgenutzt hatte, dass die Bewohner nicht daheim waren.

Weil die Familie einen Ersatzschlüssel in der Nähe der Tür deponiert hatte, konnte der Mann zudem mehrere Tage ungehindert ins Haus gelangen.

Als der Besitzer jedoch misstrauisch wurde, hatte er den Schlüssel versteckt. Doch das Fehlen des Ersatzschlüssels war für den Kriminellen kein Problem.