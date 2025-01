Eltern wollen mit Kleinkind zwei Stunden lang essen gehen: Was sie dann erleben, überrascht viele

Orange County (Kalifornien) - So gut wie alle Eltern können von diesen Erfahrungen ein Liedchen singen: der Restaurantbesuch mit dem Nachwuchs - und die vielen damit verbundenen Peinlichkeiten. Gigi Brooks und ihr Mann wollen sich trotzdem nicht die Tour verderben lassen, nehmen ihren Sohn Mason (1) auch mal für zwei Stunden mit ins Lokal. Wie einer dieser Besuche im vergangenen Monat ablief, sorgt auf TikTok für überraschte User.

Gigi Brooks geht mit ihrem Mann und Sohn Mason (1) gerne ins Restaurant. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/gigibroooks

Das Paar aus dem kalifornischen Orange County versuchte sein Glück mit dem Einjährigen kurz vor Weihnachten. In dem entsprechenden Video sitzt der Kleine artig in seinem Kinderstuhl, während seine Mama stolz in die Kamera lächelt.

Allein das beeindruckt viele Zuschauer. Der kuriose Clip hat inzwischen fast 600.000 Klicks erreicht, dazu Hunderte Kommentare. Oft wird schnell klar, dass es andere Eltern sind, die ihren Senf dazugeben wollen.

Aber stimmt es überhaupt, was Brooks in dem Video suggeriert?

Newsweek hat diese Woche bei der jungen Mutter nachgehakt, wie der Besuch wirklich war.