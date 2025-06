Frau sieht alte VHS-Kassetten durch: Als sie sieht, was ihr Vater heimlich gefilmt hat, wird ihr ganz anders

Cincinnati (USA) - Wer in den 90er-Jahren aufgewachsen ist, kann sich wohl noch gut daran erinnern, dass die Eltern gefühlt jeden Moment mit einem Camcorder aufnehmen wollten. Auch der Vater von Kelly Brouk war immer fleißig dabei, das Zusammenleben seiner Familie auf Videokassette festzuhalten. Beim Durchsehen der alten Clips stieß die US-Amerikanerin nun aber auf Material, das eigentlich nicht für ihre Augen bestimmt war ...

Alles in Kürze

Die alten Heimvideos einer Familie aus den USA zeigen nicht nur das Aufwachsen der Kinder. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/motherknowswest_

"Wir haben stundenlang Heimvideos", erklärt Brouk gegenüber Newsweek. Ihr Vater hätte immer seinen VHS-Camcorder dabeigehabt und viele schöne Momente festgehalten.

Wie so viele andere Familien hatte sich auch die von Kelly schon häufiger die alten Videos angesehen und dabei in Erinnerungen geschwelgt. Was die US-Amerikanerin aber dabei nicht geahnt hatte: Ihr Vater war dabei einige Clips umgangen.

Weil sie aber für jedes Familienmitglied eine Zusammenstellung erstellen wollte, hatte Kelly diesmal wirklich jedes Video komplett durchgesehen. "Ich hatte keine Ahnung, dass er auch Aufnahmen machte, die nur für seine Augen bestimmt waren … dachte er zumindest", so die Frau aus Cincinnati.

Ihr Papa hatte seine Kamera im Laufe der Jahre nämlich häufiger auf bestimmte Körperteile von Kellys Mutter gehalten und bei Bedarf auch gezoomt, um die Rundungen in aller Pracht festzuhalten.