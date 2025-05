Fahranfängerin brettert mit Jeep über Hafensteg, doch das Ende der Tour ist erstaunlich

Brookhaven (USA) - Eine Fahranfängerin aus dem Bundesstaat New York überschätzte anscheinend ihre Fahrkünste und bretterte über einen Steg am Pier. Doch die Kamikaze-Fahrt endete erstaunlicherweise mit einer akkuraten Landung.

Ein Augenzeuge hielt fest, wie die Fahrerin (17) mit ihrem Jeep durch das Holzgeländer krachte. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Dan Panico

Wie "New York Post" berichtet, ereignete sich der ungewöhnliche Unfall am Sonntagabend an einem Hafen in Brookhaven.

Die 17-jährige Fahrerin preschte zunächst über den Steg, krachte durch eine Trennwand und brach anschließend durch ein Holzgeländer.

Die kuriose Spritztour wurde von einem Augenzeugen auf Video festgehalten, das Dan Panico, Ortsvorsteher von Brookhaven, später auf Facebook postete. "Jeden Tag wache ich auf und weiß nie, was der Tag bringen wird", schrieb er dazu.

Der Clip zeigt, wie der silberfarbene Jeep zunächst senkrecht ins Wasser zu stürzen droht - doch der darunterliegende Steg fängt den Aufprall ab und sorgt für eine saubere Landung.

Ein Rad des Wagens hing dennoch gefährlich nah am Wasser, eine schnelle Rettung war also dringend notwendig.