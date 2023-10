15.10.2023 14:30 1.079 Falsches Miami: Vietnamesin freut sich auf Uni am Strand und landet im Schnee

Valerie Do dachte, sie sein an der Uni in Miami (Florida) eingeschrieben, landete aber in Miami in Ohio.

Von Alexander Angierski

Miami (Ohio/USA) - Google ist dein Freund und Helfer, wenn man das nützliche Tool auch richtig benutzen kann. Dazu war Valerie Do (25) offenbar nicht imstande. Jetzt muss sie im Winter frieren. So stellen sich wohl viele Miami vor. Aber es gibt noch ein anderes Miami. © 123rf/Kurhan Denn die Vietnamesin freute sich eigentlich auf eine schöne, typisch amerikanische College-Zeit in Miami. Sie bewarb sich deshalb an der "Miami University" und wurde sogar angenommen! Doch hätte sie mal genauer hingeschaut. In den USA gibt es zwei Miami. Einmal das bekannte, warme in Florida. Das andere Miami liegt etwa 1900 Kilometer oder 17 Autostunden weiter nördlich im US-Bundesstaat Ohio.

Aber das kann man schon mal verwechseln. Denn nicht nur der Name der Unis ist ähnlich, auch die Größe der Campus ist vergleichbar. Die "University of Miami" in Florida kommt auf etwa 15.000 Studenten, die "Miami University" in Ohio auf etwa 23.000. In Ohio ist es also für Valerie immerhin leichter, Freunde zu finden. Aber wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen! Auf TikTok ging ihre Beichte jedenfalls viral. "Ich dachte, es wäre Miami, Florida, und wusste es nicht", so die Studentin in ihrem TikTok mit mehr als einer Million Views. "Hier gibt es keine Strände, es ist nur ein Maisfeld und mitten im Nirgendwo." Vielen internationalen Studenten ist der gleiche Fehler unterlaufen Valerie Do hatte bereits im letzten Winter den Kontakt mit Schnee gemacht, aber erst jetzt ihren Fauxpas zugegeben. © Screenshot/Instagram/dankgiao Im Winter liegt in Ohio, anders als in Florida, sehr viel Schnee. Dieses Spektakel ist für eine Vietnamesin etwas Außergewöhnliches. Schnee gibt es in Vietnam nur im Norden und das ganz selten. Die junge Frau hat sich mit ihrer Situation mittlerweile arrangiert und liebt es sogar im "falschen Miami". "Miami (in Ohio, Anm. d. Red.) hat das echte amerikanische College-Erlebnis, das ich gesucht habe, genau wie im Film", so Valerie. Zu guter Letzt konnte sie außerdem in Erfahrung bringen, dass sie nicht die erste internationale Studentin ist, die davon ausging, Uni am Strand zu haben. Sie wird wohl auch nicht die Letzte bleiben.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/Kurhan, Screenshot/Instagram/dankgiao