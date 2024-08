Mutter will Familie beim Paddeln filmen: Als sie zur Seite blickt, stockt ihr der Atem!

Lake Argyle (Australien) - Es sollte ein entspanntes Urlaubs-Familienvideo werden. Doch als Renae Bunster am australischen Lake Argyle nach links blickte, stockte ihr der Atem.

Der Mann habe bestätigt, was sie bereits geahnt habe: "Er erklärte, es sei eine Krokodilfalle. Es war ziemlich erschreckend", so Bunster. Sie habe dann eine Stunde hochnervös auf die Rückkehr ihrer Liebsten gewartet.

Entsetzt stellte die Mutter fest, dass ihr Mann und ihre Kinder gerade dabei waren, in einem Fluss zu paddeln, neben dem eine große Salzwasserkrokodil-Falle stand (siehe TikTok-Video unten)!

Diese Salzwasserkrokodilfalle stand wenige Meter neben dem Ufer, an dem die Familie von Renae Bunster ins Wasser ging. © TikTok/Screenshot/bunstersofficial

Denn im Gespräch mit Yahoo erklärte der Guide Maka, dass es in der Gegend gar keine Salzwasserkrokodile gäbe. Aber warum dann die Fallen?

Es existierten insgesamt sechs Fallen entlang des Flusses, die nur als Vorsichtsmaßnahme aufgestellt worden seien, so Maka. "Das Department of Parks and Wildlife (...) kontrolliert sie jeden Montag. Alle sind sich der Sache sehr bewusst", erklärte der Guide.

Höchstens in der Regenzeit zwischen November und April seien Salzwasserkrokodile in der Gegend unterwegs. Renae Bunster war jedoch im Juli mit ihrer Familie dort.

"In der Regenzeit machen wir uns Sorgen, aber nicht zu dieser Jahreszeit. Die Fallen funktionieren sehr gut. Wir schwimmen überall hin, ich stehe gerade im Wasser", so Maka.



Dennoch schränkte er ein, dass zumindest Süßwasserkrokodile auch im Sommer unterwegs seien, um dann gleich wieder zu beschwichtigen: "Süßwasserkrokodile fressen kein Fleisch, nur Fisch".

Unterm Strich dürfte Bunsters Familie also wirklich nicht in Gefahr gewesen sein.