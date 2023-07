Fitness-Oma hat ungewöhnlichen Lieblings-Ort für ihr Workout

Mittlerweile, so sagt sie, habe sie sogar andere Menschen ermutigen können, ebenfalls zwischen den Gräbern zu trainieren. "Am Ende habe ich viele Freunde gefunden."

Dazu teilte sie auch mehrere Fotos und Videos, die sie beim Sport an dem ungewöhnlichen Platz zeigen. Was für einige gruselig erscheinen mag, ist für Andrea der perfekte Motivationsort.

Die 53-Jährige macht dies aus einem ganz bestimmten Grund, denn dort fühle sie sich am wohlsten, wie sie auf ihrem Instagram-Profil schreibt.

Die "sexy Oma", wie sie sich selbst bezeichnet, trainiert mehrere Stunden am Tag und schafft es auch schon mal, bis zu 150 Eier in einem Monat zu essen.

Derzeit lebt die 53-Jährige in London und genießt ihr Leben, geht gerne aus, zeigt sich in sexy Outfits. Eines ihrer Mottos: "Glaube an dich selbst und vertraue auf deine innere Kraft."