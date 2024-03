Als Frau erfährt, was Fitnessstudio-Manager ihr angetan hat, versinkt sie vor Scham im Boden

Perth (Australien) - Ist sie selbst schuld an dem Schlamassel - oder wird Dasha Daley (28) ungerecht behandelt? Die junge Frau aus Perth wurde kürzlich vom Manager ihres Fitnessstudios vor vollendete Tatsachen gestellt. Weil Daley mit pikanten Fotos im Internet Geld verdient, hatte der Manager Nägel mit Köpfen gemacht. Als er der Australierin erklärte, was er getan hatte, versank sie vor Scham im Boden.

Dasha Daley (28) trainiert gerne im Fitnessstudio, um das "Ergebnis" später in Form von Nacktbildern zu verkaufen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/dashadaley_

In einem kürzlich veröffentlichten TikTok-Video (siehe unten) klagt die 28-Jährige ihr Leid: "Ich habe gerade herausgefunden, dass der Manager meines Fitnessstudios mich abonniert hat. Er hat mir gerade auf meiner pikanten Website erzählt, wer er ist."

Außerdem habe der Mann gesagt, dass die meisten Leute, die in dieses Fitnessstudio gingen, wüssten, was sie beruflich mache - und ihre Inhalte gesehen hätten. "Es wurde auch im gesamten Fitnessstudio geteilt", so Daley entsetzt.

"Als Mitglied im Fitnessstudio fühlt es sich so verletzend an, wenn mich jemand einfach abonniert und mir dann sagt, dass alle anderen meine Inhalte gesehen haben." Jetzt habe sie Angst, wieder dorthin zu gehen.



Doch die Unterstützung ihrer Follower ist arg begrenzt.