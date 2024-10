Frau bekommt SMS von Lehrerin ihres Sohnes (5) - kurz darauf fließen Lachtränen

Über diese SMS konnte Crystal Starnes nur verwirrt die Stirn runzeln. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/mrs.starnes22 (2)

Dies lernte Crystal Starnes kürzlich auf eine wirklich kuriose Tour, als sie eine Textnachricht von der Grundschullehrerin ihres fünfjährigen Sohnes Hudson erhielt.

Die war von dem Jungen nämlich auf einen bizarren Fund angesprochen worden – und konnte daraufhin erst einmal nur die Stirn runzeln.

"Guten Morgen! Keine Sorge, Hudson ist deswegen nicht in Schwierigkeiten, lol!", schrieb die Lehrerin in der SMS, die Crystal seither auf ihrem TikTok-Account veröffentlichte. "Er kam [...] vorhin zu mir, zog das hier aus seiner Hosentasche und fragte mich, was das ist."

Dem fügte sie ein Bild vom Fundstück des verwirrten Grundschülers bei: ein latexfreies Kondom.

Crystal hätte darüber normalerweise wohl rot werden und im Erdboden versinken müssen. Stattdessen legte sie verwundert die Stirn in Falten. Sie hat sich nämlich vor einigen Jahren sterilisieren lassen. Das heißt: Sie und ihr Ehemann haben überhaupt keine Kondome zu Hause, erklärte sie gegenüber People.