Frau entdeckt Falltür in neuem Zuhause: Dann kommt der Moment der Wahrheit

Jill Bearup filmte sich beim ersten Öffnen der Falltür. © TikTok/Screenshot/jillbearup

In einem TikTok-Video, das vergangene Woche viral gegangen ist, kniet die Britin vor der Falltür. Bewaffnet mit einem alten Messer versucht sie, die mysteriöse Klappe aufzuhebeln, während ihre Katze Nemo neugierig zuschaut.

Nach einigem Hin und Her schafft es Bearup schließlich, das schwere Teil anzuheben. Kurz darauf macht sich ein wenig Ernüchterung breit. "Es ist nur ein Loch", so die TikTokerin.

Doch ein Schwenk nach unten offenbart einen ziemlich großen Raum, in dem Müll und jede Menge Dreck zu sehen sind. Was die Fantasie von Horror-Fans beflügeln dürfte, lässt Bearup merklich kalt.

Dabei ist sie selbst als Buchautorin aktiv. Zumindest nutzt sie diese Tatsache noch für einen Gag am Ende des Videos. Nach einem holprigen Schnitt zieht Bearup plötzlich ihr neues Buch "Just Stab Me Now" aus dem mysteriösen Raum.

Newsweek erreichte die YouTuberin diese Woche für ein Interview.