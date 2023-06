Frau fährt mit Auto am Strand entlang und dann ins Meer: Eine Erklärung hat sie auch!

Orlando (Florida) - In den USA wurde eine Frau angeklagt, die erst mit hoher Geschwindigkeit am Strand entlang und dann mit ihrem Auto ins Meer gefahren war - und beinahe eine Familie umgemäht hätte. Wie sich herausstellte, war die 26-Jährige betrunken. Eine Erklärung für den bizarren Vorfall hatte sie auch parat.

Obwohl zur Tatzeit Dutzende Besucher, darunter auch Kinder, am Strand waren und der Fahrerin ausweichen mussten, ließ sich Sarah Ramsammy nicht von der Spritztour am Wasser abhalten. Allerdings endete diese dann auch im erfrischenden Nass.

Laut den Polizisten habe die Beschuldigte beinahe ein Kind umgefahren, was sie in dem geteilten Clip zu bestreiten schien.

Dann präsentierte sie eine Erklärung für ihr Handeln: "Wir haben nur versucht, das Auto zu wenden", sagte Ramsammy in einem Video, in dem sie in nasser Kleidung und mit verschränkten Armen dastand.

Sarah Ramsammy (26) versuchte, nach dem Vorfall eine Erklärung abzugeben. © Screenshot Twitter/@VolusiaSheriff

Die Ermittler ordneten einen Promilletest bei der Fahrerin an, was die Situation für die Frau nur noch schlimmer machte: Es stellte sich heraus, dass sie zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss stand und der Wert der Blutalkoholkonzentration doppelt so hoch war, als es die gesetzlichen Vorschriften in Florida für das Autofahren erlauben.

"Die Leute kommen hierher, weil man an diesem Teil des Strandes nicht fahren darf", erklärte der zuständige Polizeichef. Eine unbekannte Frau, die neben Ramsammy stand und wohl die Beifahrerin war, entschuldigte sich bei dem Beamten: "Es tut uns so leid", sagte sie.

Der Polizist bat Ramsammy um ihren Führerschein und riet ihr, ihr Mobiltelefon aus dem Auto zu holen, weil es "eine Weile nicht fahren wird".

Ramsammy wurde wegen Trunkenheit am Steuer, rücksichtslosen Fahrens und Nichtbeachtung einer Verkehrsvorschrift angeklagt.