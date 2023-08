Frau fällt Kinnlade herunter, als sie Nachricht auf Restaurant-Bon entdeckt

Melbourne (Australien) - Als sie ihre Restaurant-Rechnung genauer betrachtete, fiel einer Frau in Melbourne die Kinnlade herunter. Mitten zwischen den einzelnen Posten entdeckte sie nämlich eine krasse Beleidigung.

Dieser Bon sorgte für mächtig Wirbel. © Reddit/Screenshot/u/PlanetaryEulogy

Die Restaurant-Besucherin war am 22. Juli im "Cornish Arms Hotel" im Melbourner Vorort Brunswick gewesen, als gegen 22 Uhr die Rechnung kam.

Weil sie zu ihrem Pinot Grigio Eiswürfel bestellt hatte, stand unter dem Getränk: "Ice in it, fucken Bogans". Frei übersetzt bedeutet das in etwa: "Mit Eis darin, ihr verdammten Assis".

Augenscheinlich hatte es die Kellnerin für unangemessen gehalten, einen Pinot Grigio mit Eiswürfeln zu servieren. Doch unterm Strich hatte sie sich natürlich bedeutend unangemessener verhalten.

Es vergingen noch ein paar Tage ehe eine Freundin der Restaurant-Besucherin ein Foto des kuriosen Bons auf Reddit teilte. Dann kam eine kleine Lawine ins Rollen.