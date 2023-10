Frau gewinnt im Lotto über 36 Millionen Euro: Wie sie das Geld ausgeben will, ist herzerwärmend

Daylesford (Australien) - Sie hatte als Einzige alle Zahlen richtig getippt: In Australien kann sich eine Frau aus dem kleinen Dörfchen Daylesford über 60 Millionen australische Dollar (rund 36,2 Millionen Euro) freuen, die sie am Donnerstag beim Powerball-Lotto gewonnen hat. Inzwischen hat die frischgebackene Multimillionärin eine Ankündigung gemacht, die sogar den Bürgermeister ihres Dorfes bewegte.

Den Sieg holte die Lottogewinnerin im Powerball. © 123RF/dominiquejames

So teilte die Australierin der Lottogesellschaft "The Lott" mit, dass sie einen beträchtlichen Teil des Geldes an Wohltätigkeitsorganisationen spenden wolle, die sich um Kinder kümmern, berichtet aktuell News Wire NCA.

Der Bürgermeister der Gemeinde Hepburn Shire, in der das 3000-Seelen-Dorf der Gewinnerin liegt, war voll des Lobes. So erklärte Brian Hood: "Es ist sehr lobenswert und sehr erfreulich das zu hören". Und weiter: "Es ist eine sehr lohnende Richtung, in die die Mittel fließen sollen."

Auch die Gewinnerin, die ihren Namen nicht verraten wollte, äußerte sich unterdessen zu ihrem neuen Reichtum.

"Ich stehe im Moment etwas unter Schock. Ach du lieber Gott! Ich kann nicht glauben, dass das passiert", sagte sie im Gespräch mit The Lott. Ihr Mann sei sprachlos herumgelaufen und so aufgeregt gewesen, dass er beim Anruf der Lottogesellschaft versehentlich aufgelegt habe.