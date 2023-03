Frau ist schockiert, als ihr ein Haus auf Airbnb bekannt vorkommt

Erica berichtet auf TikTok davon, dass Unbekannte das Haus ihres Vaters auf Airbnb vermieten. © Bildmontage Screenshot TikTok/sillysloth66

Für die Kalifornierin muss es ein riesiger Schock gewesen sein, als sich die sogenannte "Homeowner association" (kurz HOA, zu Deutsch "Hausbesitzergemeinschaft") bei ihr meldete und sie auf einen Verstoß ihres Vaters aufmerksam machte.

"Leute, ich bin so verdattert über die Reihe von Ereignissen, die sich gerade abspielt", sagt Erica auf TikTok. Dort erklärt sie in einem Video, was vorgefallen ist: "Ich bin bei der Arbeit und wurde gerade von der HOA meines Vaters darüber informiert, dass sein Haus auf Airbnb gefunden wurde und dass dies ein Verstoß gegen ihre HOA-Regeln ist."

Für die junge Frau war dieser Fakt mehr als merkwürdig, schließlich stand das Haus ihres Vaters seit zwei Jahren leer, da dieser aufgrund von Visaproblemen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie derzeit im Ausland lebte.

"Wer zum Teufel ist in sein Haus eingebrochen und hat es auf Airbnb vermietet?", fragt sich die US-Amerikanerin in ihrem TikTok-Video.