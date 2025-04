Frau mit der längsten Zunge der Welt: Leute schreien "vor Schock oder Entsetzen"

Kalifornien (USA) - Diese Frau zeigt gerne, was sie hat: Chanel L. Tapper (34) hat die längste Zunge aller Frauen auf der Welt! In den sozialen Medien stellt sie ihr beeindruckendes Alleinstellungsmerkmal gerne zur Schau. Doch nicht nur da, sondern auch im echten Leben reagieren die Menschen zum Teil heftig, wenn sie die Zunge der US -Amerikanerin sehen.

Sie fände das total lustig, weil es so eine "dramatische Reaktion" sei.

Stolze 9,75 Zentimeter misst ihre Zunge, die damit fast so lang wie eine CD-Hülle ist! Im Gespräch mit Guinness World Records berichtete die 34-Jährige nun von ihrem Leben mit der XXL-Zunge.

Seit mittlerweile 15 Jahren kann sich Tapper als Weltrekordhalterin feiern. 2010 wurde sie in das berühmte Guinness Buch der Rekorde aufgenommen. Keine andere Frau konnte sie seitdem von ihrem Throne stoßen.

Tappers Zunge misst fast zehn Zentimeter. © Montage: Instagram/thechaneltapper

Natürlich kann Tapper mit ihrem großen, von Schleimhaut überzogenen Muskelkörper auch allerlei Dinge anstellen, die sonst kaum ein Mensch tun kann.

Klar, an die Nasenspitze kommt so mancher - für die in Kalifornien lebende Frau eine Leichtigkeit. Doch sie kann sogar Jenga mit ihrer Zunge statt mit ihren Händen spielen, oder einen Löffel mit ihr halten.

"Ich mag kleine, lustige, alberne Dinge wie diese. Am meisten Spaß macht meine Zunge, wenn ich damit Dinge tun kann, die nicht so gewöhnlich sind", so die 34-Jährige.

Das Beste daran, eine Weltrekordhalterin zu sein, sei für sie, dass sie reisen und andere Rekordhalter treffen könne.