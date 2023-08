Frau schlägt reihenweise Taschendiebe in die Flucht: Wie sie das macht, sorgt für Begeisterung

Venedig (Italien) - Von solchen Klickzahlen kann manch Influencer nur träumen. Wenn die Gruppe "Cittadini Non Distratti" ein neues Video auf ihrer TikTok-Seite postet, kommen mindestens Hunderttausende, oft jedoch gleich ein paar Millionen Klicks zusammen. Der Grund: Die Italienerinnen aus Venedig schlagen reihenweise Taschendiebe in ihrer geliebten Heimatstadt in die Flucht - mit einer ebenso simplen wie effektiven Methode.