Frau sperrt sich aus Wohnung aus: Was sie dann macht, verblüfft ihre Nachbarn

Selangor (Malaysia) - Jeder, der sich schon einmal aus seiner Wohnung ausgeschlossen hat, weiß, wie teuer es sein kann, sich die Tür von einem Schlüsseldienst aufmachen zu lassen. Auch eine Frau (40) aus Malaysia kam in die unangenehme Situation. Doch anstatt zu viel Geld für den Service zu blechen, entschied sie sich für eine andere - deutlich spektakulärere - Lösung.

Tammy Ng (40) ließ sich mit einem Autokran in ihre Wohnung heben, aus der sie sich zuvor ausgesperrt hatte. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Tammy Kin Nee

Tammy Ng, kam am Sonntagnachmittag nach Hause und bemerkte, dass ihr digitales Türschloss nicht mehr funktionierte. Da sie leider auch ihren Schlüssel in der Wohnung in Selangor vergessen hatte, gab es keine Möglichkeit für sie, durch die Tür zu kommen.

Als sie sich dann nach einem Schlosser erkundigte, wurde ihr mitgeteilt, dass man ihr nur helfen konnte, indem man die Tür aufbrach. Dies würde sie aber 800 Malaysische Ringgit (umgerechnet rund 155 Euro) kosten.

Hinzu kamen außerdem der Austausch der Brandschutz-Tür und des beschädigten Elektroschlosses. Dafür hätte Tammy insgesamt noch einmal 2000 Malaysische Ringgit (umgerechnet etwa 388 Euro) zahlen müssen.

Für die 40-Jährige war dies ein Schock, doch sie sah zunächst keine andere Möglichkeit in ihre Wohnung, die im vierten Stock des Gebäudes lag, zu gelangen.