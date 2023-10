Frau steht 30-Stunden-Flug bevor: Was sie dann erfährt, lässt keinen kalt

Billie Jean Reed musste vergangene Woche 30 Stunden im Flugzeug verbringen. Was ihr dort passiert ist, hat auf TikTok Millionen Menschen erreicht.

Von Christian Norm

Sydney (Australien)/Amsterdam (Niederlande) - Schnürt sich Euch auch so der Hals zu, bei dem Gedanken dicht gedrängt in einem Flugzeug von Sydney nach Amsterdam zu sitzen ... und das für 30 Stunden? Nicht anders erging es Billie Jean Reed, die vergangene Woche genau diese Tour vor sich hatte - mit Zwischenstopp in London.

Links: Billie Jean Reed auf einem Insta-Selfie. Rechts: Erleichtert sitzt die Australierin im Flugzeug, als ihr klar wird, dass sie ihre Ruhe haben wird. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/billiejeanreed, TikTok/Screenshot/billiejeanreed Doch was die Australierin kurz nach dem Boarding erfuhr, ließ nicht nur sie, sondern auch ganz viele andere Menschen nicht kalt. Ein TikTok-Video (siehe unten) zeigt die Szene, in der die junge Frau erkennt, was gerade passiert. Links und rechts von ihr sitzen keine weiteren Passagiere, die Türen schließen sich. Erleichterung macht sich bei Reed breit - sie muss nicht 30 Stunden lang zwischen wildfremden Menschen eingequetscht sitzen. Lächelnd nimmt sie ihre Hand vor den Mund, kann ihr Glück kaum fassen. Innerhalb einer Woche hat die TikTokerin mit ihrem Video gut 2,3 Millionen Menschen erreicht, mehr als 270.000 von ihnen haben ein Like vergeben. Auch in der Kommentarspalte geht es hoch her. So schreiben viele, dass es ihnen ähnlich ergangen wäre. Kein Wunder, dass Reeds kurioser Clip unter diesen Umständen viral gegangen ist.

TikTok-Clip bewegt die User