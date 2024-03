Frau will Paketdieb überführen: Dann kommt es zu einer überraschenden Wendung

New York City - Wer sich in Deutschland über die diversen Paketdienste aufregt, sollte nicht nach New York City ziehen. Dort scheinen gestohlene Pakete an der Tagesordnung zu sein. Eine der Leidtragenden: Taylor Quitara Davis. Doch damit wollte die junge Frau vor kurzem Schluss machen. Also schmiedete sie einen eigenwilligen Plan, um zumindest den Paketdieb in ihrem Haus dingfest zu machen. Doch am Ende gab es eine überraschende Wendung.