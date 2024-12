Frau wird für tot erklärt und in Leichenhalle gebracht: Was dann geschieht, ist unglaublich

Palma (Mallorca) - Unfassbar: Eine ältere Frau ist in einem Krankenhaus auf Mallorca für tot erklärt und schließlich ins Leichenschauhaus gebracht worden. Dort geschah etwas, das man sonst nur aus Filmen kennt.

Inmitten dieser malerischen Umgebung liegt die Klinik, in der die Frau fälschlicherweise für tot erklärt wurde. © imago/imagebroker

Man stelle sich vor, man arbeitet in einer Leichenhalle, bereitet eine tote Person für ihre Beerdigung vor - und plötzlich bewegt sie sich. Unvorstellbar? Nein, so geschehen am gestrigen Freitag im spanischen Palma.

Wie die Mallorca Zeitung unter Berufung auf das balearische Gesundheitsministerium und die Stadtverwaltung von Palma berichtete, befand sich eine Rentnerin in der Leichenhalle Son Valenti in Palma, als die Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens beim Präparieren der "Leiche" auf einmal eine Bewegung der vermeintlich Toten wahrnahmen.

Zuvor war die Frau im Krankenhaus Joan March in der rund 20 Kilometer entfernten Kleinstadt Bunyola für tot erklärt und im Anschluss in die mallorquinische Hauptstadt transportiert worden.

Vom ersten Schock erholt, alarmierten die Angestellten den Rettungsdienst, der mit Sicherheit sagen konnte, dass die Frau tatsächlich noch am Leben ist. Daraufhin sei sie zurück ins Krankenhaus nach Bunyola gebracht worden.