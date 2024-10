Frau zieht für ihren Freund durchs Land - Was dann passiert, lässt Millionen entsetzt zurück

"Das alles ist es so wert für die Liebe deines Lebens, die eine Zukunft mit dir will", begründet sie ihre Entscheidung schließlich.

Die junge Frau dachte sich nichts weiter dabei. Kurzerhand gab sie ihre Karriere in Kalifornien auf, hörte bei ihrer geliebten Impro-Gruppe auf und veranstaltete eine Abschiedsparty, bevor sie sich freinahm, um innerhalb mehrerer Monate in einen anderen Bundesstaat zu ziehen.

"Stell dir vor, du lebst in Los Angeles mit deinem Freund und alles läuft super", beginnt Spritely zu singen, während im Hintergrund Bilder von ihr und ihrem ehemaligen Liebling aufploppen. "Bis er sagt: 'Schatz, ich will nach Texas zurückziehen, um näher bei meinem Vater zu wohnen.'"

Doch von Anfang an.

Innerhalb weniger Tage ging der Clip viral, wurde unzählige Male auf Social Media geteilt. Die Zuschauer sind sich einig: Das, was diese Frau durchgemacht hat, wünscht man keinem.

Doch dann brach ihr der junge Mann plötzlich das Herz. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/spritely (2)

Doch dann kam ihr Freund von einem Familientrip nach Hause und setzte sich auf die Couch.

"Er gab mir einen Zettel, auf dem stand, dass wir nichts gemeinsam haben und die ganze Zeit über nicht kompatibel waren", singt Spritely weiter, bevor der Song mächtig an Fahrt aufnimmt: "Oh nein! Wie, wie konnte ich das nicht bemerken?! Die ganze Zeit, dreieinhalb Jahre voller Glück, waren wir inkompatibel. [...] Wow, was für eine Überraschung, danke, dass du mir Bescheid gesagt hast, dass wir die gesamte Zeit über nichts gemeinsam hatten."

Das Ende vom wortwörtlichen Lied: Spritely packte all ihre Sachen zusammen - "Spaß, du weinst zu sehr, also muss er für dich packen", singt sie weiter - und fuhr nach Florida.