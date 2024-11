Frauen treffen sich, um laut zu schreien: "Lasst unseren Schmerz frei"

Die schreiende Gruppe von Frauen versammelte sich nur wenige Tage nach der Wahlniederlage von Vizepräsidentin Kamala Harris (60). © Facebook/Tamara Gibbs

Wie Fox News berichtete, sollte die Versammlung zum weiblichen Massenschrei "Schmerz, Wut und Frustration" abbauen.

Demnach trafen sich Mitte November mehrere Frauen am Michigansee, um gemeinsam gegen den designierten US-Präsidenten Donald Trump anzuschreien.

Gleichzeitig sollte damit auch die Niederlage der demokratischen Kontrahentin Kamala Harris (60) aufgearbeitet werden.

Aufnahmen der schreienden Damen gingen in den sozialen Medien viral und lösten dort verschiedene Reaktionen aus.

Einige der etwa zwei Dutzend Frauen nutzten die Gelegenheit auch gleich, um kreischend ins Wasser zu springen und sich abzukühlen.

"Was für ein herrlicher Morgen, um sich im Klode Park in Whitefish Bay zu versammeln und einen Urschrei zu machen, um unseren Frust nach der Wahl loszuwerden", schrieb Anwohnerin Tamara Gibbs in einem Facebook-Beitrag.