Für 4000 Euro ab aufs Land? Hier sollten Frauen "verlockende" Dating-Anreize erhalten

Für umgerechnet einen kleinen vierstelligen Eurobetrag sollten japanische Frauen von der Stadt aufs Land gelockt werden.

Medienberichten zufolge sollten Bewohnerinnen von Tokio unter anderem mit kostenlosen Zugtickets zu Dating-Events auf dem Lande gelockt werden.

Tokioterinnen, die außerhalb der Hauptstadt heiraten und sich dort niederlassen, sollten demnach eine Geldprämie von bis zu 600.000 Yen (umgerechnet rund 4000 Euro) bekommen.

Sie habe ihre Verwaltung angewiesen, die Pläne zu überarbeiten, sagte die Ministerin für die Wiederbelebung der Regionen, Hanako Jimi (48), am Freitag. Zuvor hatte es in den Onlinediensten heftige Kommentare an den Plänen gehagelt.

"Meinen die das ernst?", fragte ein Nutzer entgeistert: "Glauben die wirklich, dass unabhängige, motivierte und gebildete Frauen jemanden vom Land heiraten und dort hinziehen, wenn sie dafür 600.000 Yen bekommen?"