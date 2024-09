Für Mega-Summe: "Schwarzer Einser"-Briefmarke versteigert!

Auktionator Tobias Huylmans leitete die Versteigerung des Ersttagsbriefes mit der ersten deutschen Briefmarke "Schwarzer Einser" vom 1. November 1849 aus Bayern. © Montage: Helmut Fricke/dpa, Helmut Fricke/dpa,

Der "Schwarze Einser", der mit einem Brief am 1. November 1849 in Bayern verschickt worden war, wechselte am Freitag für 440.000 Euro den Besitzer, wie eine Sprecherin des Auktionshauses Heinrich Köhler sagte.

Demnach habe der Startpreis bei 250.000 Euro gelegen.

Der Brief mit der wertvollen Marke war vom bayerischen Wegscheid in das 70 Kilometer entfernte Hengersberg geschickt worden.

Empfänger war der Geschäftsmann Josef Salegg, der seinen gesamten Briefverkehr archivierte. In den 1920ern wurde seine Post verkauft und gelangte so in Sammlerhände.