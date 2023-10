Gefahr in der Kloschüssel: Darum musste eine Familie drei Tage auswärts ihre Geschäfte verrichten

Der Mann traute seinen Augen kaum, denn mitten in der Toilette hatte es sich eine Python gemütlich gemacht. Wenig später klingelte das Telefon. Und zwar bei "Lucas' Reptilien-Rettung" nahe Brisbane.

Bevor ein Australier sein Geschäft im heimischen Badezimmer verrichtete, schaute er vorsichtshalber nochmal in die Kloschüssel. Man weiß ja nie. In diesem Falle sollte der prüfende Blick vor einer vielleicht schmerzhaften Überraschung schützen.

Für die Familie bedeute die "Operation" an der Schüssel, für drei Tage auswärts ihre Notdurft zu verrichten. "Sie sind die Straße entlang gegangen, um die öffentlichen Toiletten im Park zu benutzen", schrieb der Reptilien-Experte.

Nach getaner Arbeit bekam er sogar noch ein selbstgemaltes Bild seiner Auftraggeberin geschenkt. Eine Hand im Klo, die andere am Kaffeepott, so arbeitet also ein Schlangenfänger.