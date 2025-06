"Gib die Liebe niemals auf": Was Mann sechs Jahre nach Scheidung tut, berührt so viele

Calgary (Kanada) - 2019 war alles aus und vorbei - und teuer wurde es auch noch! Lexie Bold (28) aus Calgary in Kanada musste mitansehen, wie die Ehe ihrer Eltern zerbrach. Vor allem Bolds Mutter wurde von den vielen Scheidungskosten hart getroffen: Sie musste ihr über alles geliebtes Motorrad verkaufen. Eine Coronapandemie später kamen ihre Eltern schließlich wieder zusammen. Doch was Bolds Vater jetzt getan hat, berührt nicht nur seine alte und neue Frau zutiefst.

"Als es an der Zeit war, es zu verkaufen, konnte sie es nicht. Sie weinte so sehr, dass mein Großvater die Frau traf und das Motorrad verkaufte", sagte Bold gegenüber dem US-Magazin .

Wie immer vor Gericht, sei das Ganze eine "riesige Geldverschwendung" gewesen, so die 28-Jährige. "Meine Mutter musste ihr geliebtes Motorrad verkaufen. Sie war so traurig. Es war ihre Welt, ihr sicherer Ort, ihr ganzer Stolz."

"Meine Eltern waren 25 Jahre lang verheiratet – und nach einigen schweren Hürden und den psychischen Problemen meiner Mutter trennten sie sich schließlich", erzählte die Tochter diese Woche in einem Interview mit Newsweek .

Lexie Bolds (28) Mom ist überglücklich, als sie nach Jahren ihr geliebtes Motorrad zurück hat. "Gib die Liebe niemals auf", heißt es im Schluss-Untertitel des Clips. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/lexieleebold

In einem TikTok-Video von Bold ist zu sehen, was ihr Vater kürzlich anlässlich des Geburtstags ihrer Mutter getan hat. In dem viralen Hit führt er die Kanadierin mit verbundenen Augen ins Wohnzimmer.

Als sie das Tuch endlich abnehmen darf und nach vorne schaut, verschlägt es Bolds Mutter die Sprache. Unter dem Applaus einiger Familienmitglieder erhält sie ihr heißgeliebtes Motorrad zurück, das direkt vor ihr steht.

Total gerührt setzt sich die Frau drauf, küsst ihren alten "Schatz". Natürlich bekommt auch ihr Mann kurz darauf einen innigen Kuss. "Gib die Liebe niemals auf", heißt es passend dazu in einem Untertitel.

Bolds Vater hatte mit der Hilfe ihres Großvaters die neue Besitzerin der Maschine ausfindig gemacht und ihr das Motorrad wieder abgekauft. Doch damit konnte der Kanadier nicht nur seine Frau zutiefst berühren, sondern auch viele TikTok-User. Das Video hat in kurzer Zeit mehr als 270.000 Klicks erhalten.

Diese Aktion hat sich also in wirklich jeder Hinsicht gelohnt!