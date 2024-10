Glück im Spiel, Pech in der Liebe: Paar gewinnt im Lotto, doch ihr Hund sorgt für Trennung!

Als die 26-Jährige dann tatsächlich im Lotto gewann, bestand ihr Freund darauf, dass Baxter seinen Anteil von 10.000 Dollar bekommen sollte. Diese sollten in einem "Hunde-Treuhandfonds" angelegt werden und für spätere Tierarzt-Rechnungen oder Spielzeug genutzt werden. Bei Reddit schrieb Trixxi, dass sie das lächerlich fand und ein Hund keinen Treuhandfonds brauche.

Doch der Freund beharrte hartnäckig auf seinen Wunsch, überlegte sogar, einen Notar für das Aufsetzen des Treuhandfonds zu engagieren.

Letztendlich trennte sich die Lotto-Gewinnerin von ihrem Freund. Sein Verhalten löste bei ihr Warnsignale aus. "Wenn er in so einer absurden Sache so unvernünftig ist, kann ich mir nicht vorstellen, wie es wäre, mit ernsthaften Problemen umzugehen", schrieb Trixxi in einem Update.