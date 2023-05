Gruseliger Latex-Mann versetzt Dorfbewohner in Angst und Schrecken

Bleadon - Eine schauerliche Gestalt treibt in dem kleinen britischen Dorf Bleadon, in der Gemeinde Somerset (England), sein Unwesen: Am gestrigen Dienstag, gegen 0.07 Uhr, alarmierte eine entsetzte Frau die örtliche Polizei und meldete, dass ihr ein Mann in schwarzem Latex-Outfit vor das Auto gesprungen sei.