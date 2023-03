Häftlinge graben mit Zahnbürste Fluchtweg - Wo sie gefunden werden, überrascht!

Newport News (USA) - Zwei Häftlinge in Newport News im US-Bundesstaat Virginia beschlossen, sich selbst aus dem dortigen Gefängnis zu "entlassen". Also gruben sie einen Fluchtweg nach draußen. Um sich durch die Wand zu schaufeln, reichten ihnen primitive Werkzeuge ...

Doch ein paar Stunden später endete ihr Aufenthalt in Freiheit schon wieder ....

Wie die Polizei mitteilte, halfen ihnen diese einfachen Instrumente, um an die Bewehrungsstäbe in der Wand zu gelangen, die sie dann zur weiteren Flucht benutzten.

Die beiden Inhaftierten, John M. Garza (37) und Arley V. Nemo (43), wurden am Montagabend bei einer routinemäßigen Zählung der Gefangenen vermisst, berichtet CNN .

John M. Garza (37) und Arley V. Nemo (43) türmten aus dem Gefängnis und gingen im Restaurant essen. © Screenshot Twitter/Newport News Sheriff's Office (2)

Garza und Nemo wurden am späten Dienstagmorgen gefunden, und zwar in einem Pfannkuchen-Restaurant. Sie wurden festgenommen und zurück in die Haftanstalt gebracht.

Der Polizeichef dankte in einer Pressemitteilung den Leuten, die die beiden Flüchtigen beobachtet und dann die Strafverfolgungsbehörden benachrichtigt hatten.



Er und sein Team sowie Ingenieure der städtischen Einrichtungen würden den Vorfall nun prüfen und die "erwähnte Schwachstelle der Einrichtung beseitigen".

Garza sitzt derzeit unter anderem wegen Missachtung des Gerichts, Verstößen gegen die Bewährungsauflagen und Nichterscheinen zum Haftantritt im Gefängnis.

Nemo wegen Kreditkartenbetrugs, Kreditkartendiebstahl, Fälschung, Besitz von Einbruchwerkzeugen, schwerem Diebstahl, Missachtung des Gerichts und Verletzung der Bewährungsauflagen.